РФ увечері 26 червня 2026 року обстріляла Запоріжжя

Багатоповерхівка в Запоріжжі після обстрілу пізно ввечері 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері в п’ятницю, 26 червня, росіяни обстріляли Запоріжжя. Зазнав пошкоджень будинок. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 червня

О 23:17 очільник ОВА зазначив, що в Запорізькій області лунають вибухи. Унаслідок атаки вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони в багатоповерхівці. Крім того, атака знищила автомобілі.

Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка, але станом на 00:03 кількість травмованих зросла до двох людей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що кількість постраждалих унаслідок атаки на Запоріжжя 26 червня зросла до 15 людей. Серед потерпілих дев’ятирічний хлопчик. Дитина зазнала легких травм — лікуватиметься вдома.

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Також Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА писав, що уночі 26 червня РФ завдала удару по приватному будинку в Запоріжжі. Постражда 55-річна жінка. Вона самостійно звернулася по допомогу до медиків.