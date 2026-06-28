"Дитячі виплати" для українців: про яке обмеження важливо знати Новини 28 Червня, 2026 Оновлено: 28 Червня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp "Дитячі виплати" для українців: про яке обмеження важливо знати поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Відмова від централізованого опалення: як це допоможе економити на оплаті комуналки Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Новини Зеленський анонсував пам’ятник у центрі Києва: у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івана Мазепи Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Новини Земельний податок для пенсіонерів: хто повинен заплатити гроші у 2026 році Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Новини Що посадити повторно у липні 2026: список культур для багатого врожаю восени Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Ще новини Новини Відмова від централізованого опалення: як це допоможе економити на оплаті комуналки Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Новини Зеленський анонсував пам’ятник у центрі Києва: у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івана Мазепи Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Новини Земельний податок для пенсіонерів: хто повинен заплатити гроші у 2026 році Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026 Новини Що посадити повторно у липні 2026: список культур для багатого врожаю восени Микола Завтрогляд - 28 Червня, 2026