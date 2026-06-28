Тарифи в Ощадбанку: що зміниться з 1 липня 2026 року

Відділення Ощадбанку, банківська картка й гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк попередив про перегляд низки тарифів. Оновлені правила для клієнтів фінансової установи почнуть діяти з 1 липня 2026 року. Одне із нововведень торкнеться пенсійних карток.

Сповіщення про зміни надходять клієнтам Ощадбанку у мобільному застосунку, передає Новини.LIVE.

Які тарифи Ощадбанку зміняться

В банку попередили, що з 1 липня змінюються тарифи:

обслуговування пенсійних карток Mastercard Debit World кольору тіффані у тарифному пакеті “Мій рахунок” — комісю скасовано;

вартість обслуговування неактивних рахунків зросте до 150 гривень на місяць. ​

Ощадбанк змінює тарифи з 1 липня 2026 року. Скриншот: Мобільний Ощад

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк може повністю заблокувати доступ до коштів на рахунку у разі арешту. Це стосується і соціальних виплат. Усе тому, що банки в Україні відкривають лише звичайні поточні рахунки. Через це на соціальні виплати також може поширюватися можливість арешту.

Так коли фінустанова отримає постанову про скасування арешту, кдієнт знову отримає доступ до рахунків.

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Як повідомляли Новини.LIVE, застарілі картки Ощадбанку діятимуть до 31 грудня 2026 року. Це означає, що власники карток, термін дії яких сплив у лютому 2022 року, все одно зможуть ними користуватися. Однак зміни торкнулися всіх банківських продуктів.

Також раніше Новини.LIVE писали, що деякі клієнти Ощадбанку вже дуже скоро можуть втратити доступ до грошей. За даними банку, йдеться про анулювання коштів на картках Нацкешбек. Відомо, що мають зробити громадяни.