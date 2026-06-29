Суд призначив випробувальний термін жінці, яка зливала у Viber місця ТЦК

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото: “Суспільне Луцьк”

У Прилуках Чернігівської області судили жінку, яка була адміністратором Viber-каналу, де зливали місця розташування поліцейських та працівників ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на “Суспільне“.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2024 році жінка стала адміністратором каналу у Viber, який станом на 11 листопада того року налічував майже 10 тисяч учасників. У спільноті систематично з’являлися повідомлення про місця перебування працівників поліції та військовослужбовців, залучених до проведення мобілізаційних заходів у Прилуках і Прилуцькому районі.

Як зазначено у вироку, поширення такої інформації давало змогу військовозобов’язаним уникати отримання повісток, що фактично створювало перешкоди для виконання мобілізаційних заходів. Було встановлено, що обвинувачена не лише самостійно публікувала відомості про місцеперебування представників ТЦК, а й виконувала функції модератора каналу. Зокрема, видаляла повідомлення, які не стосувалися тематики спільноти, та блокувала користувачів.

Під час судового засідання жінка не заперечувала своєї вини, в розкаялася та підтвердила, що адмініструвала Viber-канал і особисто публікувала повідомлення про місця перебування представників ТЦК.

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Рішення суду

За результатами розгляду справи суд визнав обвинувачену винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та визначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас суд застосував до засудженої звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням. Їй встановили іспитовий строк тривалістю один рік.

Проте рішення ще можна оскаржити к Чернігівському апеляційному суді. Подати апеляційну скаргу можна протягом 30 днів із дня проголошення вироку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.