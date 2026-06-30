Німеччина та Нідерланди вилетіли з ЧС-2026, програвши в серіях пенальті

Збірні Німеччини, Нідерландів та Парагваю. Фото: Reuters

Другий ігровий день 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 подарував одразу дві великі сенсації. Збірні Німеччини та Нідерландів не змогли подолати стартову стадію плейоф, поступившись Парагваю та Марокко в серіях післяматчевих пенальті.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Парагвай вибив Німеччину

Збірна Німеччини несподівано опинилася в ролі наздоганяючої ще до перерви. На 42-й хвилині Хуліо Енсісо після розіграшу кутового ударом головою відкрив рахунок і вивів Парагвай уперед.

Після перерви команда Юліана Нагельсманна відповіла голом Кая Гаверца, який на 54-й хвилині замкнув навіс Флоріана Вірца. Надалі німці більше атакували та навіть забили вдруге в першому додатковому таймі, однак після перегляду ВАР гол Йонатана Та було скасовано через порушення правил.

У серії пенальті героєм став воротар парагвайців Роберто Хіль, який парирував удари Гаверца та Вольтемаде. Вирішальний промах Та приніс Парагваю сенсаційну путівку до 1/8 фіналу.

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Німеччина — Парагвай 1:1 (3:4 — пен.)

Голи: Гаверц, 54 — Енсісо, 42.

Марокко дотиснуло Нідерланди

Не менш драматичним виявився і поєдинок між Нідерландами та Марокко. Основний час завершився з рахунком 1:1, хоча ще на 90-й хвилині команда Рональда Кумана була за крок від перемоги.

На 72-й хвилині Коді Гакпо завершив швидку атаку “помаранчевих” і відкрив рахунок. Проте вже в компенсований час Ісса Діоп після навісу з лівого флангу ударом головою перевів гру в овертайм.

У додатковий час ближчими до перемоги були марокканці, однак рахунок більше не змінився. У серії пенальті нерви міцнішими виявилися саме в африканської збірної. Після промахів Джастіна Клюйверта, Юрієна Тімбера та Крісенсіо Саммервілла Марокко вибороло путівку до 1/8 фіналу.

Нідерланди — Марокко 1:1 (2:3 — пен.)

Голи: Гакпо, 72 — Діоп, 90+1.

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