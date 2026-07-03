Які виплати можуть оформити українці у 2026 році: гранти, субсидії та грошова допомога

Чоловік на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні діють багато державних і міжнародних програм допомоги, але багато людей про них не знають. Насправді ж можна отримати гроші на відкриття бізнесу, виплати на оренду житла, допомогу від благодійників або навіть безкоштовно опанувати нову професію.

Про актуальні програми розповідає Новини.LIVE з посиланням на Фокус.

До 1 мільйона на бізнес

Якщо давно мрієте відкрити бізнес або хочете розширити вже існуючий, можна скористатися державною програмою “Власна справа”.

Залежно від регіону та напрямку діяльності можуть заплатити від 350 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можна через портал “Дія”, де потрібно заповнити бізнес-план та пройти співбесіду.

Щомісячні виплати для переселенців

Внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну допомогу на проживання.

Читайте також:

Суми залишаються незмінними:

2 000 грн — для дорослих;

3 000 грн — для дітей та людей з інвалідністю.

Окрім цього, для ВПО діють окремі програми підтримки із житлом та соціальними послугами.

Компенсація за оренду житла

Не всі переселенці знають, що можуть отримати компенсацію частини витрат на оренду. Розмір допомоги залежить від доходу сім’ї та інших обставин. Оформити її можна через державні сервіси або у ЦНАПі.

Компенсація за пошкоджене житло

Для власників житла, яке пошкоджене або зруйноване, діє програма “єВідновлення”.

За нею можна отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат для придбання нового помешкання. Подати заявку також можна через застосунок “Дія”.

Пільгова іпотека “єОселя”

Деякі українці можуть придбати житло за пільговою іпотекою. Програма доступна, зокрема, для військових, медиків, педагогів та переселенців.

Крім того, вже з липня умови змінюються: ветерани та сім’ї загиблих військових зможуть оформити кредит під 3% річних. Держава компенсуватиме відсотки протягом перших десяти років.

Допомога від ООН

УВКБ ООН теж надає допомогу українцям. Залежно від ситуації можна отримати:

грошову допомогу;

підтримку з орендою житла;

юридичні консультації;

психологічну допомогу;

сезонну гуманітарну підтримку.

Програми Червоного Хреста

Український та Міжнародний Червоний Хрест також продовжують працювати в багатьох регіонах.

Організації надають продукти, засоби гігієни, фінансову допомогу, підтримують евакуацію, а також забезпечують медичну й психологічну допомогу.

Допомога по безробіттю

Люди, які втратили роботу, можуть зареєструватися в центрі зайнятості або онлайн та оформити допомогу по безробіттю.

Розмір і тривалість виплат залежать від страхового стажу та інших обставин.

Ваучер на безкоштовне навчання

Якщо хочете змінити професію або підвищити кваліфікацію, можна скористатися ваучером від Державної служби зайнятості.

Максимальна сума фінансування становить 33 280 гривень. Якщо навчання коштує дорожче, різницю потрібно оплатити самостійно.

Окремі програми для ветеранів

Для ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни діє цілий пакет державної підтримки.

Серед них — гранти на бізнес, пільгова іпотека, спортивні програми, професійне навчання, компенсації та інші соціальні гарантії.

Перед поданням заявки варто уважно перевірити умови кожної програми. Частина з них має обмежені строки прийому документів або додаткові вимоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати гранти на розвиток власної справи. У межах програми Міжнародного комітету Червоного Хреста учасникам дають до 274 000 гривень на відновлення або розширення бізнесу та до 164 000 гривень для тих, хто лише планує почати власну справу.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримувати адресну грошову допомогу на оплату комуналки у розмірі 500–700 грн на місяць залежно від сезону. Але виплата є безготівковою та не призначається тим, хто вже отримує житлову субсидію.