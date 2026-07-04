З Днем Національної поліції України 2026: красиві привітання та листівки

День Національної поліції України. Колаж: Новини.LIVE

В Україні традиційно 4 липня відзначають День Національної поліції. У цю дату вшановують людей, які присвятили своє життя захисту правопорядку, безпеки громадян і боротьбі зі злочинністю. Сьогодні, коли країна продовжує жити в умовах війни, їхня служба стала ще відповідальнішою та небезпечнішою. Цього дня варто висловити щиру вдячність поліцейським.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках.

День Національної поліції України 2026: красиві привітання у прозі

Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю впевненості у кожному рішенні, професійних успіхів та підтримки колег.

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Нехай кожен день приносить нові перемоги та добрі новини. З Днем Національної поліції України!

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З професійним святом! Дякуємо за вашу мужність, відповідальність і щоденну відданість справі. Нехай найбільшою нагородою стане мирна й щаслива Україна.

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Щиро вітаю зі святом! Нехай служба буде безпечною, робота приносить заслужену повагу, а кожен день дарує приводи пишатися своїм покликанням.

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З Днем Національної поліції! Бажаю щастя, добробуту та мирного неба над головою.

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Вітаю з професійним святом! Дякую за щоденну працю, сміливість і готовність захищати людей.

Привітання з Днем поліції України у віршах українською мовою

На варті спокою країни



Ви службу несете щодня.



Нехай для вас і для родини



Буде щасливим майбуття.



Хай поважають вашу справу,



Хай буде світлою мета.



За честь, за правду, за державу —



Подяка щира і проста.

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За честь, відвагу і закон,



За кожен день на варті миру —



Прийміть подяку і уклін,



За службу вірну Україні.

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З Днем поліції вітаєм,



Сили, мужності бажаєм.



Щоб удача поруч йшла,



А тривога обійшла.



Хай здоров’я не підводить,



Щастя в дім щодня заходить.



Миру, витримки, добра —



І підтримки від людей сповна.

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Хай буде мирним кожен ранок,



А вечір — теплим і ясним.



Нехай несе робоча зміна



Лише порядок, спокій, дім.



Здоров’я, сили і наснаги,



Надійних друзів і тепла.



За вашу службу і відвагу —



Подяка щира і хвала.

День Національної поліції України 2026: красиві листівки

Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівки з Днем поліції України 2026. Фото: Новини.LIVE

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