З Днем Національної поліції України 2026: красиві привітання та листівки

День Національної поліції України. Колаж: Новини.LIVE
В Україні традиційно 4 липня відзначають День Національної поліції. У цю дату вшановують людей, які присвятили своє життя захисту правопорядку, безпеки громадян і боротьбі зі злочинністю. Сьогодні, коли країна продовжує жити в умовах війни, їхня служба стала ще відповідальнішою та небезпечнішою. Цього дня варто висловити щиру вдячність поліцейським.
Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках.
День Національної поліції України 2026: красиві привітання у прозі
Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю впевненості у кожному рішенні, професійних успіхів та підтримки колег.
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Нехай кожен день приносить нові перемоги та добрі новини. З Днем Національної поліції України!
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З професійним святом! Дякуємо за вашу мужність, відповідальність і щоденну відданість справі. Нехай найбільшою нагородою стане мирна й щаслива Україна.
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Щиро вітаю зі святом! Нехай служба буде безпечною, робота приносить заслужену повагу, а кожен день дарує приводи пишатися своїм покликанням.
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З Днем Національної поліції! Бажаю щастя, добробуту та мирного неба над головою.
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Вітаю з професійним святом! Дякую за щоденну працю, сміливість і готовність захищати людей.
Привітання з Днем поліції України у віршах українською мовою
На варті спокою країни
Ви службу несете щодня.
Нехай для вас і для родини
Буде щасливим майбуття.
Хай поважають вашу справу,
Хай буде світлою мета.
За честь, за правду, за державу —
Подяка щира і проста.
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За честь, відвагу і закон,
За кожен день на варті миру —
Прийміть подяку і уклін,
За службу вірну Україні.
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З Днем поліції вітаєм,
Сили, мужності бажаєм.
Щоб удача поруч йшла,
А тривога обійшла.
Хай здоров’я не підводить,
Щастя в дім щодня заходить.
Миру, витримки, добра —
І підтримки від людей сповна.
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Хай буде мирним кожен ранок,
А вечір — теплим і ясним.
Нехай несе робоча зміна
Лише порядок, спокій, дім.
Здоров’я, сили і наснаги,
Надійних друзів і тепла.
За вашу службу і відвагу —
Подяка щира і хвала.
День Національної поліції України 2026: красиві листівки
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