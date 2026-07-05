Мобілізація з 3 групою інвалідності: у яких випадках можливий призов

Мобілізація громадян, мобілізовані на БЗВП. Фото: “АрміяInform”, Львівський ОТЦК

Громадян, які мають встановлену групу інвалідності, не можуть мобілізувати до ЗСУ. Це стосується навіть тих, у кого встановили навіть третю, найлегшу групу. В армію такі люди можуть потрапити тільки добровільно і тільки на контракт.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Мобілізація і висновок ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року після оголошення на усій території країни воєнного стану.

Мобілізація стосується тих громадян, які мають статус “військовозобов’язаний”. Призовників мобілізувати до ЗСУ не мають права.

Крім того, для мобілізації потрібно мати відповідний висновок військово-лікарської комісії. Цим висновком має бути “придатний до військової служби“, безумовно чи в якихось окремих частинах (забезпечення, ТЦК, військових вишах тощо).

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З інвалідністю тільки добровільно і на контракт

До юристів звернувся громадянин, який має третю групу інвалідності. Він поцікавився, чи можуть його мобілізувати в особливий період.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: “3-тя група інвалідності дає Вам абсолютне право на відстрочку від мобілізації. Це визначається у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Дерій пояснив, коли такого громадянина можуть мобілізувати: “Забрати до війська без Вашого особистого бажання Вас не мають права. Призов таких осіб можливий тільки за добровільною згодою і лише на контракт”.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, де служать чоловіки, мобілізовані з психічними розладами.

В Збройних силах України можуть служити чоловіки з розладами психіки. З деякими хворобами неможливо мобілізувати людину у військо, проте легкі психічні розлади дозволяють виконувати певну роботу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи мобілізують громадян із позитивним ВІЛ-статусом.

Позитивний ВІЛ-статус сам по собі не є підставою для відстрочки від військової служби. Існує ціла градація стану здоров’я інфікованого ВІЛ громадянина, яка визначає, чи може він служити взагалі та зокрема на фронті.