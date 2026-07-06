Обстріл Києва: російська атака зруйнувала офіс 5 каналу

Вибите скло та пошкодження в студії. Фото: 5 канал

Українське медіа “5 канал” змушене перевести своє мовлення виключно в цифровий формат на платформі YouTube через масштабні руйнування офісу в Києві. Журналісти потрапили під російську атаку у ніч проти 6 липня. Російські снаряди вдруге пошкодили студію та обладнання телекомпанії, проте ніхто з команди не постраждав.

Про це повідомили журналісти 5 каналу, передає Новини.LIVE.

Офіс “5 каналу” вдруге постраждав від російських атак

Наразі творчий колектив медіа змушений змінити звичний формат комунікації із глядачами та продовжить роботу лише через стрімінг на YouTube. Причиною вимушеної паузи в телеефірі стали серйозні пошкодження головних технічних вузлів, які забезпечували процес виготовлення інформаційного контенту.

Руйнування в офісі. Фото: 5 канал

“Внаслідок чергової російської атаки на столицю руйнувань зазнали приміщення незалежного медіа. Внаслідок російського обстрілу Києва вдруге пошкоджено офіс “5 каналу”. Ворожий удар завдав істотних матеріальних збитків телекомпанії, пошкодивши ключові вузли виробництва контенту. Приміщення зазнали значних руйнувань. Пошкоджена студія, знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції“, — повідомили медійники.

На щастя, під час цієї атаки на столицю ніхто зі співробітників телеканалу не дістав травм чи поранень. Журналісти зауважили, що цей випадок став уже другим серйозним ударом по офісу мовника. Попередній обстріл київського офісу “5 каналу” з боку російських окупаційних військ відбувся рівно рік тому — 10 липня 2025 року.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що після масованого повітряного удару РФ по Київщині 6 липня розпочато термінову евакуацію населення через ризик детонації боєприпасів. У Вишневому вже офіційно підтверджено загибель трьох цивільних та поранення 14 осіб, а в Бориспільському районі постраждав неповнолітній хлопець.

Тим часом у Києві, який також став ціллю комбінованої атаки того ж дня, ситуація залишається трагічною: кількість жертв за останніми даними серед містян зросла до 12 осіб. У місті є масштабні руйнування житлових будинків та інших мирних об’єктів.