Сім надійних вживаних машин на автоматі до 8000 доларів

Mazda 6 2011 року. Фото: netcarshow.com

Купівля бюджетного автомобіля з автоматичною трансмісією на вторинному ринку часто перетворюється на лотерею через ризик натрапити на проблемний робот або варіатор. Проте серед недорогих моделей існують справжні народні улюбленці, які поєднують у собі витривалі двигуни, класичні гідротрансформаторні коробки та доступне обслуговування. Експерт склав список з семи ліквідних та живучих варіантів, які не витягнуть усі гроші під час щоденної експлуатації. Ці машини чудово підходять як для особистих потреб, так і для активної роботи.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал “Юра Горячий”.

Корейські та японські варіанти

Сьоме місце в рейтингу посідає Kia Ceed першого покоління. Найбільш вдалими є бензинові атмосферні двигуни об’ємом 1,4 або 1,6 л, на які за потреби легко встановлюється газобалонне обладнання. У поєднанні з простою ходовою частиною та класичним автоматом цей автомобіль здатний долати понад 500 000 км за умови адекватного сервісу. Знайти живий екземпляр 2008–2010 років випуску можна в бюджеті до 8000 доларів.

На шостій позиції закріпилася Honda Civic 2009 року, яка оснащується надійними бензиновими моторами 1,3 або 1,8 л. Практика показує, що версії з автоматичною коробкою передач спокійно виходять на пробіги понад 360 000 км без серйозних ремонтів. П’яте місце розділили між собою моделі від Mitsubishi: перше покоління кросовера Outlander та місткий седан Galant з двигунами 2,4 л. Останній пропонує комфорт рівня легендарної Camry, але коштує до 6000 доларів.

Європейські авто

Четверту сходинку посів Opel Astra H, де варто шукати виключно бензиновий мотор 1,8 л або дизель 1,9 л, адже з двигуном 1,6 л встановлювався примхливий робот. Ці агрегати працюють з традиційним витривалим автоматом, мають стійкий до корозії кузов та багате оснащення.

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Третє місце дісталося дуже недооціненому французькому ліфтбеку Renault Laguna, який за комфортом та якістю суттєво перевершує Megane. Оптимальним вибором для автомата є 2-літровий дизель серії M9R, а хороший екземпляр обійдеться в межах 7000–8000 доларів.

Другу позицію втримує Ford Mondeo років випуску на межі десятиліть, який можна придбати за 7000–7500 доларів. Покупці часто бояться цієї моделі через ненадійні роботизовані коробки Powershift, проте в парі з атмосферним бензиновим двигуном 2,3 л тут працює класичний і безпроблемний японський автомат Aisin. Машина пропонує величезний салон та чудову плавність ходу, а високу витрату пального можна нівелювати встановленням газу.

Переможець рейтингу

Золото рейтингу надійності отримує відома Mazda 6 у кузові GH (друге покоління, 2007-2012), яка навіть сьогодні виглядає сучасно завдяки вдалому дизайну. Найкращим вибором експерти вважають бензинові двигуни L-серії об’ємом 2 або 2,5 л у поєднанні з довговічною автоматичною трансмісією. За рівнем жорсткості та керованості автомобіль ідеально збалансований між занадто м’якою Laguna та відверто жорстким Ceed.

Під час вибору цієї моделі особливу увагу слід приділити стану кузова, позаяк серед водіїв ходять чутки про швидку появу іржі. Проте якщо автомобіль не брав участі в серйозних ДТП та отримував якісний догляд, знайти екземпляр з живим металом цілком реально. Це найкращий варіант комфортного та стильного авто на автоматі в ціновому діапазоні від 6000 до 8000 доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, як довго служить автоматична коробка передач. За певних умов класичний автомат здатний стабільно безвідмовно працювати до 300 000 км пробігу.

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