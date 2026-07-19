Обстріл Ізюма 18 липня – пошкоджено навчальний заклад та будинки

Рятувальники розбирають уламки. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни у суботу ввечері, 18 липня, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад освіти та багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ізюмської МВА.

Наслідки обстрілу Ізюму ввечері 18 липня

За даними місцевої влади, удар КАБами відбувався приблизно 22:55. Влучання зафіксовано у північній частині міста, внаслідок чого є руйнування і пошкодження, а також перебої зі світлом.

“Є попередня інформація про руйнування і пошкодження закладів освіти, скління багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь. Є часткове знеструмлення абонентів електромережі”, — йдеться у повідомленні.

Пост Ізюмської МВА про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у п’ятницю 17 липня ворог теж атакував Ізюм КАБом. Внаслідок атаки постраждали троє дітей та чоловік.

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Також ми писали, що 11 липня ворог атакував дронами Харків та Ізюм. Під ударом опинилися житлові будинки та АЗС.