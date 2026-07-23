Ніжна кабачкова запіканка без борошна: швидкий рецепт із сиром у духовці

Кабачкова маса. Фото: smachnenke.com.ua
Молодий кабачок, ніжний сир і свіжа зелень створюють ідеальне поєднання для легкої домашньої вечері. Така запіканка готується без борошна, виходить соковитою всередині та має апетитну золотисту скоринку зверху.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
- кисломолочний сир — 250 г;
- яйця — 3 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- кріп і петрушка — кілька гілочок;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — дрібка;
- олія — для форми.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати невеликими кубиками. Молодий овоч можна використовувати разом зі шкіркою.
- Яйця збити із сіллю та перцем. Додати кисломолочний сир і добре перемішати до однорідності.
- Додати подрібнений часник, зелень і кабачки.
- Перемішати — борошно чи манка для цієї запіканки не потрібні.
- Форму змастити олією, викласти кабачкову масу та розрівняти.
- Випікати у розігрітій до 190 ºC духовці приблизно 40–45 хвилин до золотистої скоринки.
- Готову запіканку залишити на 10 хвилин, після чого нарізати та подавати зі сметаною або натуральним йогуртом. Вона смачна як теплою, так і охолодженою.
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