Через загрозу російського удару державні органи змінили графік роботи

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Наступне засідання Верховної Ради планується вже в грудні

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Наступне засідання Верховної Ради планується вже в грудні

Засідання Верховної Ради, яке мало відбутися 22 листопада, скасували через підвищену загрозу ракетної атаки. Про це у коментарі Суспільному розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ради Потураєв.

За словами Потураєва, сьогодні також не працюють служби Ради, секретаріати комітетів та мінімізовано кількість людей у Кабінеті міністрів, Офісі президента і інших державних органах. Крім того, попередили місцевих мешканців і компанії, які мають офіси в цьому районі.

«Загальна мета – зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні. Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому і посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе», – сказав нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Раді найближчими днями. Наступне засідання Верховної Ради планується вже в грудні.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

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