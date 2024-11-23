Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання від мобілізації

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року

Кабінет міністрів України оприлюднив новий порядок бронювання з критерієм зарплати від 20 тис. грн у місяць. Про це повідомляється на сайті урядового порталу.

Зазначається, що відстрочки від призову на військову службу, надані рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності постанови, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року. Також це стосується відстрочок, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Кабмін затвердив умови анулювання відстрочки, зокрема, йдеться про звільнення працівника, завершення критично важливої діяльності підприємства чи закінчення строку призначення.

У постанові йдеться, що Міністерство економіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року, однак деякі її пункти стають чинними з дня публікації документа.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.