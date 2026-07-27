До Нацкешбеку долучилися нові банки: як отримати до 3000 грн

Жінка з дитиною на руках дивиться в телефон, Національний кешбек. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

За останні два місяці до програми “Національний кешбек” приєдналося майже пів мільйона українців. Загальна кількість учасників перевищила позначку 5 мільйонів осіб. Відтепер отримувати компенсацію за купівлю українських товарів можна ще через два банки — Alliance bank та KredoBank. Це робить участь у програмі зручнішою для жителів усіх регіонів України. Тепер більшість громадян може використовувати картки тих банків, якими вони вже звикли користуватися щодня.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, передає Новини.LIVE.

Як накопичувати та скільки можна отримати

За купівлю товарів українського виробництва покупцям нараховують від 5% до 15% кешбеку. Перевірити конкретний відсоток за товар можна на офіційній сторінці програми або за допомогою сканера штрихкодів просто у застосунку “Дія”.



Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць. Накопичені кошти можна спрямувати на:

комуналку;

поштові послуги;

ліки;

книжки;

українські продукти;

на донати для ЗСУ.

Перелік магазинів, де можна розрахуватися кешбеком за продукти, доступний на порталі “Зроблено в Україні”.

Встигніть використати кошти

Міністерство звертає увагу користувачів на часові рамки використання накопичень. Кошти, які були нараховані за купівлю пального та виплати за програмою “Зимова підтримка” мають чітко визначений термін придатності. Усі ці накопичені залишки необхідно використати до 31 липня 2026 року включно.

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Якщо користувач не витратить ці гроші до вказаної дати, невикористаний залишок буде автоматично анульовано та повернено до державного бюджету. При цьому сама програма “Національний кешбек” продовжить функціонувати у своєму звичайному щомісячному режимі.

Як підключитися до програми

Відкрити спеціальну картку для виплат в одному з 22 банків-партнерів. Обрати картки, якими зазвичай розраховуєтеся в магазинах, і дати дозвіл банку на передачу даних про транзакції. У застосунку “Дія” в розділі “Національний кешбек” вказати картку для зарахування коштів. Оплачувати щоденні покупки оформленою карткою.

Також Новини.LIVE повідомляли, як скористатись Національним кешбеком при оплаті комунальних послуг. Нафтогаз нагадує, що слід встигнути провести оплату до кінця липня.

Крім того, Новини.LIVE розповідали за оплату яких послуг Приватбанк може нарахувати до 5000 гривень кешбеку. Фінансова установа повідомляє, що проводить розіграш щодо кешбеку до 15 жовтня 2026 року.