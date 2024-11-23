Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президент відзначив активну участь Чехії у відновленні України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, який взяв участь у Третьому міжнародному саміті з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у Києві. Про це йдеться на сайті глави держави.

«Раді, що ми маємо гарні відносини на рівні лідерів та міцні зв’язки між нашими націями. Дякую, що ви з нами із самого початку повномасштабного вторгнення. Багато з вашої сторони ініціатив для допомоги Україні, включно з артилерійською. Ми вам вдячні за все», – сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку, перебіг реалізації ініціативи з постачання артилерійських снарядів і співпрацю між Україною та Чехією в протидії російській дезінформації.

Володимир Зеленський також відзначив активну участь Чехії у відновленні України, зокрема подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року, яка спрямована на відбудову критичної інфраструктури.

Під час зустрічі також узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці, зокрема майбутні контакти на найвищому рівні.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до кінця року Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи».

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

До слова, Росія отримує приблизно половину снарядів, які використовує у війні проти України, з Північної Кореї. Це складає близько 3 млн снарядів щороку.

Як відомо, Європейський Союз передав Україні мільйон боєприпасів. Наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 млрд євро.