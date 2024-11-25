Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює

Опубліковано


Трамп вважає, що переконає Путіна і намагатиметься спонукати його до припинення війни

фото з відкритих джерел

Джон Гербст: «Якщо Трамп зазнає невдачі, тоді він може дійти висновку, що Путін є проблемою»

У Трампа є важелі, щоб вплинути на Путіна. Питання в тому, чи готовий він їх використати. Тож цілком можливо, що план Трампа в Україні не спрацює. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст.

«На мою думку, навряд чи Путін добровільно погодиться залишити українську територію. Хіба що це може відбутися обмін на російську територію, яку окупувала Україна», – сказав Гербст.

За словами дипломата, Трамп вважає, що переконає Путіна і намагатиметься спонукати його до припинення війни.

«Якщо спроба Трампа зазнає невдачі, тоді він може дійти висновку, що Путін є проблемою, – і тому стане допомагати Україні усім можливим, зокрема, й озброєнням», – припустив експосол США в Україні.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

Читайте також:

Пов'язані новини

Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину

Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України фото з відкритих джерел Нардепка: […]

«Відпустіть дружину, вона скромний депутат». Чоловік «слуги» Кормишкіної обіцяв віддячити патрульним

Юрій Кормишкін та Ірина Аллахвердієва одружилися навесні 2023 року фото з відкритих джерел Парламентарка Ірина Кормишкіна отримала підозру за незаконне збагачення У справі про незаконне […]

Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ

Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні фото: Hannah Beier, Bloomberg «Скоро ви побачите […]