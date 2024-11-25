Сибіга домовився про розширення гуманітарної ролі Катару в Україні

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з катарським колегою Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі у Римі

фото: Андрій Сибіга, мережа Х

Україна та Катар  домовилися про поглиблення співпраці у низці сфер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з катарським колегою Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі у Римі домовився про поглиблення співпраці та розширення гуманітарної ролі Катару.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

«У Римі я провів зустріч із державним міністром закордонних справ Катару Мохамедом Бін Абдулазіз Аль-Хулайфі, у ході якої подякував Катару за його гуманітарне лідерство у поверненні українських дітей. Я поінформував про ситуацію та нагальні енергетичні потреби України. Ми домовилися про поглиблення співпраці у низці сфер та розширення гуманітарної ролі Катару», – написав очільник МЗС України.

Нагадаємо, через Катар вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

Як відомо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України з ворожого полону 19 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

До слова, Катар став першою арабською країною, яка отримає безвізовий режим із США. Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Н. Майоркас, консультуючись із держсекретарем Ентоні Дж. Блінкеном, включив Катар до Програми безвізового режиму. Катар став першою арабською країною, яка отримала безвіз із Штатами. Про це повідомляє Міністерство нацбезпеки США на своєму сайті.

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