У Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова

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Нардеп звинуватив Умєрова у зриві виробництва юлєприпасів для ЗСУ

фото з відкритих джерел

Проєкт постанови №12249 зареєстровано у вівторок, 26 листопада

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова.

Проєкт постанови №12249 зареєстровано у вівторок, 26 листопада. Його ініціатор – народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Проєкт постанови №12249 про звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова

Проєкт постанови №12249 про звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова

скриншот з сайту Верховної Ради

Зауважимо, що сьогодні  Гончаренко писав у телеграмі про зрив Міністерством оборони виробництва боєприпасів. Увечері нардеп опублікував скриншот постанови і додав: «Після звільнення мають бути кримінальні справи. І бажано конкретні вироки. Сподіваюсь колеги підтримають». 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра оборони Юрія Джигира.

Джигир був заступником міністра оборони з питань фінансів з вересня 2023 року, у 2018 -2020 роках він був заступником міністра фінансів.

Наприкінці вересня міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Facebook, що направив до Кабміну подання про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера (він переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, а також державного секретаря Людмили Дараган. 

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