Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»

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Як зазначило українське МЗС, припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході

фото з відкритих джерел

Бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні сьогодні вранці було припинено

Україна вітає підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, укладеної за посередництва Сполучених Штатів та Франції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Українське зовнішньополітичне відомство зазначило, що припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході.

«Це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході. Переконані, що повне дотримання сторонами взятих на себе зобов’язань матиме важливе значення для досягнення стійкого миру», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

Як повідомив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою» була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах.

До слова, майбутній радник Трампа назвав війну Росії проти України «м’ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою.

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