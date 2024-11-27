Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»

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Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р.

«Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів», – йдеться у документі.

Що відомо про кандидатів переможців відбору на посади членів наглядової ради

  • Патрік Грейхен – колишній очільник німецького аналітичного центру Agora Energiewende, обіймав посаду державного секретаря у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини у 2021–2023 роках.
  • Луїджі де Францискі – екстопменеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше був членом наглядової ради «Укренерго».
  • Єппе Кофод – данський політик, колишній депутат Європарламенту, заступник голови Делегації зі зв’язків зі США та член Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Він також обіймав посаду міністра закордонних справ Данії.
  • Ян Монтелл – колишній голова ради директорів компаній Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, а також голова ради директорів Skarta Energy.

Раніше повідомлялося, що до 9 грудня в наглядову раду НЕК «Укренерго» планується призначити не тільки чотирьох нових незалежних членів, але й трьох представників держави, що означатиме повне оновлення складу наглядової ради, яка налічує сім осіб.

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