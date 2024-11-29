Президент призначив нового командувача Сухопутних військ

Зеленський нагадав, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил

Новим командувачем Сухопутних військ призначено Михайла Драпатого. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий», – йдеться в повідомленні.

Указ про призначення Михайла Драпатого Офіс президента

Також призначено полковника Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ.

Глава держави зазначив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, а Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.

«Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави», – додав він.

Нагадаємо, 25 листопада президент провів Ставку присвячену енергетиці.