Президент призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» заступником Єрмака

За словами Зеленського, саме Олег Апостол зараз відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів, у нього є повна підтримка на всіх рівнях

У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України Володиир Зеленський повідомив про важливі кадрові зміни у ЗСУ та про призначення заступником керівника Офісу президента України командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу.

Президент повідомив, що разом із Головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий.

Також Зеленський повідомив, що новим заступником Головкома призначений полковник Олег Апостол – до цього він командував 95-ю бригадою ДШВ.

«Обидва – дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він із 14-го року на війні, на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол – Герой України, пройшов усі командні посади в підрозділах ДШВ, також захищає нашу державу з 14-го року, чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії», – зауважив президент.

За словами Зеленського, саме Олег Апостол зараз відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів, у нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це.

«Сухопутні війська Збройних Сил України – це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ і всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни – зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про призначення полковника Павла Паліси заступником керівника Офісу.

«Паліса – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», – додав президент України.

Зауважимо, що указ №791/2024 про призначення Паліси Павла Сергійовича заступником керівника Офісу президента України вже є на сайті .

Нагадаємо, «Главком» раніше писав, що новим командувачем Сухопутних військ призначено Михайла Драпатого. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами засідання Ставки верховного головнокомандувача.