Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, ввівши до неї голову Державної служби спецзв’язку Олександра Потія. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Потія Олександра Володимировича – голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Замість нього цю посаду обійняв Олександр Потій, який має понад 25 років досвіду служби у Збройних силах України. Він займався питаннями безпеки зв’язку та інформаційних технологій.

Також Потій є доктором технічних наук, професором. Він зробив значний внесок у розвиток наукових досліджень. Із 2020 року він обіймав посаду заступника голови Держспецзв’язку.