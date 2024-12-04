Президент України зустрівся з генсеком Ради Європи

Український лідер подякував за підтримку України з боку Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський привітав Алена Берсе зі вступом на посаду й подякував за підтримку України з боку Ради Європи. Берсе планує відвідати звільнені від російської окупації громади.

Очільник України наголосив, що важливо притягнути до відповідальності російських злочинців, і зазначив, що необхідно якнайшвидше створити спеціальний трибунал.

«Україна виходить із принципової необхідності притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які вбивали та продовжують убивати українців. Не має бути жодних винятків, імунітетів та інших обмежень», – каже він.

Український лідер відзначив роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму. Україна розраховує на створення комісії з розгляду заяв та компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі. Президент наголосив, що фонд має наповнюватися коштом конфіскованих та заморожених російських активів.

Окремо під час зустрічі Зеленський та Берсе обговорили звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Серед інших тем, які обговорили під час зустрічі, – практична підтримка України з боку Ради Європи, зокрема у сферах захисту прав людини, забезпечення верховенства права та розвитку демократичних інституцій.

До слова, Алан Берсе на посаді генсека Ради Європи назвав підтримку України своїм завданням «номер один».