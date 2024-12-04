Удари РФ по енергетичній інфраструктурі: Україна скликає екстрене засідання МАГАТЕ

Удари РФ по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці

12 грудня відбудеться позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ щодо російських ударів по енергетичній інфраструктурі України



Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 грудня у відповідь на удари Росією по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Російські удари по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці», – заявив Сибіга.

Ukraine is convening an extraordinary meeting of the IAEA Board of Governors on December 12 in response to Russian attacks on our critical energy infrastructure. Russian strikes on substations identified by the IAEA as important for nuclear safety & security pose a global threat. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 4, 2024

Варто нагадати, що 28 листопада Міненерго заявляло, що росія здійснила 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Сьогодні, 4 грудня, «Укренерго» повідомило, що споживання електроенергії в Україні у середу зросло на 1,1% порівняно з вівторком. Графіки погодинних відключень світла сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.

Нагадаємо, через ранкову атаку Росії 28 листопада на енергетичну інфраструктуру три атомні електростанції України зменшили виробництво електроенергії. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. За словами Гроссі, це вже друге за місяць зниження рівня потужності на цих станціях – вимушений запобіжний захід під час обстрілів. Україна повідомила МАГАТЕ, що удари пошкодили електричні підстанції, які вже були частково зруйновані під час попередніх атак, зокрема у серпні 2024 року.

Зауважимо, Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, допоки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть обмежити. Про це повідомляється з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.