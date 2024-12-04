Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії (фото, відео)

4 грудня в Україні відзначають своє професійне свято «боги війни»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами з нагоди Дня ракетних військ і артилерії ЗСУ. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«З цього року 4 грудня – це ваш особливий день. Мені дуже приємно сьогодні особисто привітати, нагородити одних із найкращих та подякувати вам, вашим побратимам. І подякувати вашим рідним і близьким за те, що вони постійно підтримують вас. Це так важливо, щоб підтримували ваш дух і міць, бо від такої підтримки й від усіх нас залежить ваша влучність і наскільки ви можете знищувати ворога», – зазначив він.

13 фото Зеленський відзначив захисників та захисниць державними нагородами фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме подвиг усіх, хто віддав життя за її незалежність. Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» трьом бійцям. Її отримали:

Капітан Сергій Бабак – захищав Україну на Запоріжжі та Сумщині, з першого дня Курської операції виконує бойові завдання на території Курщини. Неодноразово здійснював артпідготовку на найскладніших ділянках наступу. Організував роботу артилерійської батареї зі знищення оборонних споруд ворога. Під його керівництвом вдалося ліквідувати до 2 взводів російських окупантів та понад 10 вогневих точок.

Капітан Максим Шевель – брав участь у звільненні Херсонщини, де щодня виконував по 20-30 вогневих завдань. Лише за період із 30 серпня до 11 листопада 2022 року зведений гарматний артилерійський взвод під його командуванням знищив дев’ять самохідних артилерійських установок, вісім гаубиць, дві реактивні системи залпового вогню «Град», три бойові машини піхоти, дві бойові розвідувально-дозорні машини, п’ять мінометних розрахунків, два МТ-ЛБ та близько восьми одиниць автомобільної техніки ворога. З червня цього року гарматна артилерійська батарея під керівництвом Максима Шевеля виконує бойові завдання на Херсонщині.

Старший лейтенант Олександр Шкрібляк – у березні 2022 року відбивав наступ російських окупантів на Миколаїв. У складі самохідної артилерійської батареї потрапив в оточення, але зміг самостійно евакуювати пошкоджену САУ разом з екіпажем. Під його командуванням розрахунок 122-мм САУ «Гвоздика» знищив польовий склад боєприпасів, танк Т-72, а також взводний опорний пункт, штурмові групи та групу БпЛА. Завдяки цьому вдалося ліквідувати понад 80 російських загарбників.

🇺🇦У День ракетних військ та артилерії президент Зеленський зустрівся з воїнами, щоб подякувати за службу й захист України і відзначити їх нагородами 📹Zelenskiy / Official pic.twitter.com/M202yPfSYC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2024

Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, орденами «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

Як відомо, 4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії (саме цей рід військ завдає найбільшого ураження ворогу, тож артилеристів недарма звикли називати «богами війни»). Ракетні війська й артилерія відіграють визначну роль у зміцненні обороноздатності держави та захисту України, допомагають знищувати ворога і звільняти наші землі від окупантів.