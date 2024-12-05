Ракети «Нептун» вражатимуть цілі на більшій відстані: Міноборони повідомило деталі

Ракета «Нептун» має 150-кілограмову бойову частину і радіус дії до 300 км

Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу «Нептун», які тепер мають розширені можливості. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях», – йдеться в дописі.

Як зазначила пресслужба оборонного відомства, безпілотник «Паляниця» вже вийшов у серійне виробництво.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором. 24 серпня Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». У межах дії ракети-дрона – два десятки військових російських аеродромів.