Українська делегація зустрілась з радниками Трампа

Юлія Свириденко та Андрій Єрмак поїхали на переговори в США

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з представниками новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Зокрема зустріч відбулась з кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем та кандидатом на посаду спецпредставника по Україні Кітом Келлоггом.

Про що саме говорили сторони поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Єрмак поїхав до США разом з міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем’єром та міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.