Уряд звільнив заступницю голови Національної служби здоров’я України

Ірина Надашкевич під час робочої зустрічі з головами мультидисциплінарних команд

Надашкевич була призначена в вересні 2023 року

Кабінет міністрів звільнив заступницю голови Національної служби здоров’я України Ірину Надашкевич. Відповідне рішення ухвалили 5 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Надашкевич була призначена в вересні 2023 року.

З липня 2022 року вона була тимчасовою в.о. заступника голови НСЗУ.

Згідно з даними на сайті служби, вона координувала діяльність департаменту договірної роботи, департаменту фінансів та бухгалтерського обліку, адміністративного департаменту, управління освітніх та навчальних проєктів для надавачів медичних послуг, а також відділу роботи зі скаргами пацієнтів.

НСЗУ нагадує, що програма медичних гарантій продовжує діяти в Україні, навіть попри війну. Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги, включаючи хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Щоб знайти лікарню у вашому місті, яка має договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».