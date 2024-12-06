Путін відправляє на Курщину «кризового менеджера»

Хінштейн на зустрічі з Путіним сказав, що для нього «велике щастя та честь бути призначеним у «непростий регіон» і що він розпочне роботу найближчим часом»

У Курській області, яка з серпня 2024 року частково перебуває під контролем ЗСУ, втретє з весни цього року змінився губернатор. Замість Олексія Смирнова, який прийшов туди у травні, російський диктатор Володимир Путін запропонував Олександра Хінштейна – депутата Держдуми кількох скликань, колишнього піарника Росгвардії та журналіста. За задумкою диктатора, Хінштейн має стати «антикризовим менеджером». Про це повідомляє ВВС.

Про зміну голови Курської області стало відомо пізно увечері у четвер. Як повідомили інформагентства, Володимир Путін запропонував тимчасово очолити область 50-річному Олександру Хінштейну – він багато років представляв Нижегородську і Самарську області в Держдумі, де очолював комітет з інформаційної політики, а в 2016-2018 роках працював радником голови Росгвардії Віктора.

Як пояснив нове призначення російський диктатор

Путін пояснив свій вибір так: «Зараз там затребуване кризове управління, безумовно, у ситуації, в якій Курська область зараз перебуває. Найголовніше, потрібно організувати роботу з допомоги людям, які цієї допомоги, безумовно, потребують і поточного режиму, і найближчого майбутнього».

Хінштейн на зустрічі з Путіним сказав, що для нього «велике щастя та честь бути призначеним у «непростий регіон» і що він розпочне роботу найближчим часом».

Заміну Смирнову почали шукати на початку листопада, повідомило посилання на свої джерела видання «Верстка» (у реєстрі «іноагентів» у Росії), але на кандидатурі Хінштейна зупинилися буквально напередодні оголошення.

Чим відомий депутат Хінштейн

Олександр Хінштейн був призначений на посаду губернатора Курської області як кризовий управлінець.

Хінштейна до призначення вріо мало що пов’язувало з Курською областю. Він багато років був депутатом Держдуми та останніми роками очолював комітет з інформаційної політики. Як депутат він підтримував нові обмеження для людей і «іноагентів», що залишили Росію.

З його подання в Росії було заведено першу справу про «пропаганду ЛГБТ» щодо видавництва Popcorn Books, яке випустило книгу «Літо в піонерській краватці».

Як представник Самарської області у Держдумі Хінштейн активно коментував політичне життя регіону у своєму телеграм-каналі. Він мав тривалий публічний конфлікт з екс-головою області Дмитром Азаровим, який закінчився достроковою відставкою останнього в травні 2024 року, лише через дев’ять місяців після переобрання на другий термін.

У 2016-2018 роках Хінштейн, який не став депутатом Держдуми через те, що не став брати участь у праймерізі «Єдиної Росії», працював радником голови Росгвардії Віктора Золотова. З цим періодом у біографії Золотова пов’язані кілька не найкращих випадків його піару.

У вересні 2018 Золотов викликав на дуель Олексія Навального, який незадовго до того випустив розслідування про порушення при держзакупівлях для Росгвардії, і пообіцяв «зробити соковиту відбивну» з опозиційного політика. Навальний у відповідь покликав Золотова на дебати в ефірі Першого каналу. Вони так і не відбулися.

До того, як стати депутатом, Хінштейн був відомий як автор газети «Московський комсомолець», під іменем якого публікувалися скандальні розслідування. Також він написав кілька книг, у тому числі «Березовський і Абрамович. Олігархи з великої дороги», «Чому Брежнєв не зміг стати Путіним» та «Чому Путін ніколи не стане Горбачовим?».

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. Наразі ЗСУ знищують росіян попри те, що їх сили переважають.

Раніше повідомлялося, що українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, російські джерела стверджували, що українські сили нібито безуспішно контратакували поблизу Дарино, Миколаєво-Дарино (на південний схід від Коренево), Новоіванівки та Погребків (на північний захід від Суджі).

Російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За деякими даними, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.