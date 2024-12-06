Соратник Тягнибока розказав, як не пускав Порошенка на наради лідерів Євромайдану

Кривецький: Для всіх було несподіванкою, що Порошенко став президентом, оскільки на початку він мріяв бути мером Києва

Арсеній Яценюк пояснив Кривецькому, чому Порошенка обовʼязково треба запрошувати на наради Майдану

Підприємець, екснардеп та член партії «Свобода» Ігор Кривецький, який брав активну участь у Революції Гідності, розповів, що не хотів пускати бізнесмена та політика Петра Порошенка на наради лідерів Майдану. Деталями тих подій він поділився в інтервʼю Дмитру Гордону.

«Був момент, коли я не пускав (Порошенка, – «Главком») на наради переговорні, це правда. І Яценюк мені казав: «Ігоре, він має бути, бо інакше «П’ятий канал» не буде показувати Революцію Гідності», – пригадав Кривецький.

Екснардеп наголошує, що був здивований обранням Порошенка президентом України. Оскільки лідерами Майдану були Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко. За словами Кривецького, домовленості серед них були такими: Кличко йшов в президенти, Яценюк ставав прем’єр-міністром, Тягнибок – головою Верховної Ради.

«Після того, як втік Янукович ми домовилися про таку гру, тому що потрібно міняти Україну і робити ті речі, які ми пообіцяли. Я навіть не міг повірити, що Віталія хтось може переконати, щоб він підтримав Порошенка. Він так жив цією ідеєю президентства, народ точно би його підтримав. Як вдалося Порошенку його переконати, і, напевно, ще якійсь групі людей, там слухів багато ходить», – зауважив Кривецький.

Бізнесмен розповів, що задачею Кличка, за умови президентства, було «формування еліти в України, людей, які можуть жити заради високої цілі побудови держави». Кривецький додав, що для всіх було несподіванкою, що Петро Порошенко став президентом, оскільки на початку він мріяв «бути мером Києва».

Ігор Кривецький – львівський бізнесмен, має активи в готельному (комплекс Edem Resort), ресторанному (ТОВ «Фієста-Фантастика») та аграрному бізнесі. Фінансує ВО «Свобода», був нардепом Верховної Ради сьомого скликання, входив до парламентської фракцію цієї партії. Автор 16 законопроєктів та чотирьох постанов Верховної Ради з питань митної та інвестиційної політики, а також прав і свобод громадян. Львівське видання «Експрес» називає його «авторитетом на прізвисько Пупс». За словами Кривецького, він був основним фінансистом Революції гідності з боку ВО «Свобода». Одружений з Ольгою Філатовою, яка також записана власницею готельного комплексу Edem Resort.

Нагадаємо, колишній народний депутат, польовий командир Майдану 2004 року Тарас Стецьків стверджує, що Петро Порошенко готувався до президентства ще задовго до Євромайдану. Про це він заявив в інтерв’ю «Хвилі».