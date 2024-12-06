За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня – Зеленський

Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії – «реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни»

Президент Володимир Зеленський заявив, що за 30 років від підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, документ жодного дня не працював. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії – «реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни».

«Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ. За словами Зеленського, він наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення бойових бригад ЗСУ боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору.