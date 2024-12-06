Зеленський вручив бойовий прапор 38-й окремій бригаді морської піхоти

В серпні 2023 року бригада разом з 35 ОБрМП, 36 ОБрМП та 37 ОБрМП брала участь у визволенні Урожайного

Під час урочистих заходів з нагоди Дня Збройних сил України президент України Володимир Зеленський вручив Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» і бойовий прапор особовому складу 38 окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

Зазначається, що право розмістити почесну стрічку на бойовому прапорі частини колектив бригади здобув на відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань.



«Вітаємо бойових побратимів з отриманням почесної відзнаки! Слава Україні! Героям слава!», – додали у Військово-Морські Сили ЗС України.



38-ма окрема бригада морської піхоти (38 ОБрМП) – з’єднання морської піхоти України чисельністю в бригаду. Підпорядковане Командуванню Морської піхоти ВМС України.

Бригада почала формуватися у 2023 році. Влітку 2023 року вела бої на Донеччині в районі Великої Новосілки.

В серпні 2023 року бригада разом з 35 ОБрМП, 36 ОБрМП та 37 ОБрМП брала участь у визволенні Урожайного.

Нагадаємо, у Києві за участі президента України Володимира Зеленського відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Президент привітав українських військових з Днем Збройних Сил та наголосив, що завдяки їм тримається фронт та Україна.

Також Зеленський присвоїв звання Героя України колишньому меру Умані, молодшому сержанту Олександру Цебрію. Відповідний указ №818/2024 від 6 грудня опублікований на сайті глави держави. Зазначається, що Цебрій удостоєний звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.