Зустріч української делегації з радниками Трампа: про що говорили

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Представники США та України більш ніж годину обговорювали ситуацію на полі бою

фото з відкритих джерел

Українці запропонували США загальну схему своєї оборонної стратегії

Зустріч у Вашингтоні 4 грудня між українською делегацією та представниками ноовобраного президента США Дональда Трампа не була спрямована на обговорення потенційного плану миру або вирішення війни. Про це пише CNN.

Проте сторони більш ніж годину обговорювали ситуацію на полі бою.

Зазначається, зустріч у Вашингтоні відбулася на Капітолійському пагорбі між обраним віце-президентом Джей Ді Венсом та новим радником з національної безпеки Майком Волцем із боку США. З української сторони були Андрій Єрмак та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

За даними CNN, українські офіційні особи намагалися донести Волцу та Венсу свою точку зору на ситуацію та налагодити з ними стосунки. Українська сторона вважає, що досягла своїх цілей і залишилася задоволена результатами зустрічі.

«Українці запропонували загальну схему своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в докладні деталі. Волц та Венс здебільшого слухали», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

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