Штраф за «Нашу Україну». Суд покарав соратницю Ющенка

Очільниця партії «Наша Україна» Ірина Ванникова не підготувала звітів за 2020-2023 роки і за I квартал 2024 року

Суд стягує з Ірини Ванникової понад 10 тис. грн

Трохи призабута, але 20 років надпопулярна «Наша Україна», потрапила до списку штрафників Національного агентства з питань запобігання корупції за не подачу звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. До адмінвідповідальності суд притягнув керівницю, колишнього прессекретаря президента Ющенка Ірину Ванникову. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

За матеріалами справи, очільниця партії не підготувала звітів за 2020-2023 роки і за I квартал 2024 року.

У суді Ірина Ванникова заперечувала, що мала звітувати. За її словами, вона не керує «Нашою Україною» з 2015 року. Її захисниця додала: останні 10 років партія не збирала конференції і не здійснює жодної діяльності. Натомість Феміда не погодилася з цими твердженнями, тицьнувши дані з Єдиного реєстру, де прізвище Ванникової стоїть у графі «керівник «Нашої України».

Що цікаво. НАЗК оформило на Ванникову два протоколи, і вийшло так, до суд двічі її покарав, призначивши загалом 10,2 тис. грн штрафу. Плюс соратниця Ющенка має сплати ще й подвійний судовий збір у розмірі 1,2 тис. грн.

Загалом, станом на початок зими, Національне агентство з питань запобігання корупції оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Нагадаємо, що НАЗК взялося і за народного депутата, в минулому одного зі стовпів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя!» Юрія Бойка.