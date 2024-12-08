НАЗК оштрафувало Корчинського та Вітренко. Лідер «Братства» вже відповів

Партійні лідери проігнорували обов’язкову подачу звітів політсил про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

У розпорядженні «Главкома» опинився перелік політсил, керівники яких потрапили до «чорного» списку НАЗК через не подачу звітів політсил про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

Більшу частину з них можна віднести до категорії «сплячих». Фактично ці партії здебільшого існують на папері, не ведуть активної діяльності у виборчий період, а назви мало про що говорять. Наприклад, оштрафовано керівників партій «Авангард народу», «Власна сила», «Альтернатива», «Всеукраїнське об’єднання городян «Перспектива», «Дух нації», «Життя», «Місто щасливих людей», «Народна сила», «Патріот», «Порядок»…

Серед штрафників є й персони, чиї прізвища на слуху. Керівник Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський має сплатити 5,1 тис. грн за неподання шести звітів про майно, доходи, витрати організації, починаючи з 2020 року. Шевченківський райсуд столиці ухвалив це рішення за відсутності політика, який був повідомлений належним чином про проведення засідання.

Лідер «Братства» уже відповів на звинувачення. «Із початку повномасштабного вторгнення в Україні припинена політична діяльність. Не проводяться вибори, не готуються вибори. І правильно, цього не може бути, поки йде війна. Нема політичної діяльності – відповідно, немає політичної діяльності партії. Якщо держава забороняє діяти партіям як політичним інструментам, чому держава вимагає від партії здійснювати внутрішню діяльність?», – зауважив Корчинський у новому відео на своєму ютуб-каналі.

Керівник політсили наголосив, що фактично все членство партії «Братство» нині на війні, а та людина, яка займалася бухгалтерською звітністю, загинула ще у 2022 році. «Кожна копійка, яка з’являється у членів, керівників партії, іде на війну, на дрони, на РЕБи, на все інше, тому що ми вважаємо чесним просити в людей допомоги батальйону «Братство» тільки в тому випадку, якщо спочатку ми свої кошти віддаємо на нього. У нас в партії не відбувається жодної фінансової діяльності. У нас не жертвують на партію. У нас жертвують на батальйон. І це нормально. Навіщо мені бухгалтер? Мені треба платити бухгалтеру? Так я краще ці гроші витрачу на те, щоби купити іще один FPV-дрон», – вважає Корчинський.

Такий же штраф, як у Корчинського, отримала лідерка нині забороненої в Україні Прогресивної соціалістичної партії, нардепка II-III скликань Наталія Вітренко. Вона проігнорувала надання звітів за 2022-2023 роки.

Загалом, станом на початок зими, Національне агентство з питань запобігання корупції оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що Україна буде готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією.