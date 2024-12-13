Крипто-лісова мафія, або Клан “смотрящих” з Рави-Руської

Даний аналітичний матеріал засновано на інформаційних публікаціях та журналістських розслідуваннях провідних українських видань, а також на офіційних відповідях та повідомленнях Департаменту безпеки держпідприємства “Ліси України”, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та структурних підрозділів Генеральної прокуратури, яким було спрямовано відповідні звернення та інформаційні запити, а фігурантам даного аналітичного матеріалу Інформаційного агентства “Новини України” – надано можливість висловити свою точку зору щодо подій, висвітлених у даній публікації.

Облисіння – процес незворотній. Як би не запевняли у протилежному перукарі чи фармацевти. Професійні медики чесно визнають, що досі не можуть встановлену етіологію, а, відповідно, і причини виникнення алопеції у людини. Чого не скажеш про масштабне облисіння Карпатських гір, знеліснення Волинських та Подільських височин і знищення найбільших у Європі масивів букових пралісів. Тут сама людина є головною причиною хвороби!

Остання масштабна незаконна порубка викрита у Карпатському біосферному заповіднику. Його охороняє і українське, і міжнародне законодавство. Понад 30 років тому за Рішенням Секретаріату програми МАБ ЮНЕСКО, букові праліси Карпатського біосферного заповідника, були офіційно включені до Глобальної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Сьогодні цей об’єкт Всесвітньої спадщини та його охорона опинилися під загрозою, яка з моменту виявлення лише посилюється. По дорогах Карпатського біосферного заповідника зловмисники розсипають їжаки з арматури, якими вже пошкоджено 6 службових авто поліції та вантажівок. Також руйнують мости, що ведуть до місць зберігання незаконно зрубаних дерев. А на завершення – просто на центральній вулиці палять службові автівки правоохоронцям, які виявили місця незаконної масштабної порубки і кримінальні пилорами. Повідомлення про загорання службового автомобіля поліції Nissan Patrol та Daewoo Lanos надійшло від диспетчера ДСНС Рахівського району і внесене до Єдиного обліку за номером №8231 вiд 13.11.2024 року.

За оперативними даними Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, незаконні вирубки та протиправні грошові оборудки з деревиною здійснювала низка підприємців і місцевих мешканців. Завдану ними шкоду підрахувала у відповіді на наш інформаційний запит Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури. Попередньо – майже 8 млн грн. Проте, після перевірки голови підкомітету Верховної Ради з питань лісових ресурсів, сума збитків може перевищувати і 30 млн грн.

Масштабні несанкціоновані вирубки і захмарні протизаконні заробітки далеко не вперше ховаються за навмисними пожежами у карпатських лісництвах. Спалення поліцейських авто на Закарпатті стало продовженням вогняної протидії лісової мафії, яка розпочалася ще на початку цього року. 31 січня були підпалені службові приміщення філії «Рава-Руське лісове господарство». Там же минулого року Державне бюро розслідувань викрило підпільну криптоферму, на якій колишнє керівництво лісгоспу за майже 3 роки “намайнило” приблизно 4 мільйони гривень.

Призначений торік директором Рава-Руської філії Вадим Сорока віднайшов платіжки з захмарними рахунками на електроенергію, підписані його попередником Володимиром Панечком. До появи підпільної криптоферми воно ледь перевищувало 100 кіловат. Після того – у 100 разів більше. Надмірне енергоспоживання лісгоспу спричиняло масштабні й систематичні перебої з електрикою у житлових будинках Рави-Руської та на об’єктах критичної інфраструктури.

Саму ж криптоферму попередня адміністрація Рава-Руського лісгоспу постійно переховувала від «зайвих очей»: то на лісозаводі, то у гаражі державного підприємства, то у кімнаті відпочинку адмінбудівлі. Для її відвідувачів навіть зробили інший вхід. Від криптоферми подалі. Коли ж її таки викрили, організатори вирішили ховати кінці… у вогні.

6 вересня цього року Жовківський районний суд Львівської області визнав винним у підпалі службових приміщень філії «Рава-Руське лісове господарство» родича колишнього директора цього ж лісництва Володимира Панечка. Сам умовно засуджений Володимир Іващук розкаявся у суді та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і зобов’язався відшкодувати лісництву всі завдані збитки від влаштованого ним підпалу. Та навіть після судового вердикту лишилася купа питань:

Чому не покараний колишній директор, за правління якого у Рава-Руському лісгоспі працювала криптоферма і сплачувалися захмарні рахунки за електроенергію?

Як міг про них не знати начальник обласного управління лісогосподарства і чому він приховував усю цю лісову “криптовакханалію” на великому ресурсному державному підприємстві?

Але головне, невже брат колишнього директора лісового господарства палив адміністрацію, якою керував його ж родич Володимир Панечко, лише щоб приховати криптоферму?

При цьому, на тещу іншого брата Володимира Панечка – місцевого депутата Юрія Панечка виявилися оформленими взяті у лізинг Рава-Руським лісгоспом три нових трактори “Бєларусь” і новий позашляховик “Skoda KODIAQ”. У цьому тещинсько-лісгоспському позашляховику місцевий обранець був затриманий поліцейськими 08.08.2023 року за порушення правил дорожнього руху . Відтоді одним “кодіяком” Рава-Руського лісництва керує небіж цього ж депутата (він же син екс-керівника лісгоспу) Остап Володимирович. А інший точно такий же новий позашляховик держпідприємства поступово прибрав до рук колишній головний інженер Володимир Левицький, який працевлаштував власного пасинка Олександра Дробаха у Рава-Руський лісгосп на посаду «економіста з ціноутворення», котрий тепер є щасливим власником другого лісгоспівського “кодіяку”.

У Рава-Руському лісгоспі встановлено фактів аж на чотири кримінальні провадження: від щомісячного списання по 12 тон солярки на трактори, які навіть не мали техпаспортів – до безпідставних переплат ( подекуди, на суму – в половину вартості техніки) за лізинг автотраспорту. При цьому, ті ж нові трактори “Бєларусь”, які викупав Рава-Руський лісгосп, спочатку були переправлені до фермерського господарства “клану Панечків” у селищі Річки, а після порушення кримінального провадження – перепродані іншим особам за залишковою вартістю. Така ж доля спіткала і три нові позашляховики «Renault DUSTER», які викупало Рава-Руське лісництво. Одне авто лісгосп досі не може знайти, але має ще додатково платити за його лізинг. Другий “дастер” – волинський свекр екс-керівника лісгоспу подарував власній дочці, а третій “прихватизувала” його ж теща. Та ще й разом з прихованою турбазою.

Її на додаток до криптоферми, викрило керівництво відділу службових розслідувань Департаменту безпеки держпідприємства “Ліси України”. Навколо стратегічної пожежної водойми на цілих 4 гектарах державної землітеща ше одного колишнього директора Рава-Руського лісгоспу, попередника і екс-начальника Володимира Панечка (Антона Косовського– авт.) збудувала приховану в лісі «оазу розпусти» з будиночками для втіхи окремих пар і банкетними залами на 30-40 гуляк.

Як постановив 03 жовтня 2017 року Жовківський районний суд Львівської області в межах справи № 444/1927/17, Антон Косовський вчиняв на посаді директора ДП «Рава-Руське лісове господарство» махінації з податками. Через 4 роки вже на митних оборудках його впіймав Малиновський райсуд Одеси. Постановою по справі № 521/1658/21 від 26 жовтня 2021 року встановлено, що будучи директором «Рава-Руського лісгоспу» він відписував лісопродукцію вже ліквідованим компаніям. Попри багаторічну корупційну передісторію, з початку цього року попередник і екс-патрон Володимира Панечка вирішив домагатися у Личаківському райсуді Львова повернення на посаду головного лісничого філії «Львівське лісове господарства» і виплати йому зарплати за час простою.

Після викриття новим керівником Рава-Руського лісгоспу зловживань у роботі попередників йому почали погрожувати. Спочатку ботами у соцмережах, далі – анонімними фейками та «наїздами» блогерів. Проти викривача корупціїйних махінацій «лісова мафія» організувала масовий протест руками голови профспілки. Але не обраного колективом, а призначеного «кланом Панечків» у розпал повномасштабної агресії. Від фронту – подалі.

Безкарність і вплив корупційного «клану Панечків» розповсюджується далеко за межі Рава-Руської громади, Львівської чи Закарпатської областей. Волинські журналісти забили в набат, коли ознайомилися з аудіозаписом розмови Юрія Панечка і голови однієї з волинських об’єднаних територіальних громад, а саме Підгайцівської – Юрія Семенюка. На записі, який оприлюднив Телеканал АВЕРС, Рава-руський депутат змушує волинських чиновників узгоджувати з ним всі земельні питання і підвести під його вплив усіх правоохоронців області та місцевий криміналітет.

Встановлення Рава-Руським «смотрящим» контролю над Волинню обурило не лише місцевих журналістів, а й народних обранців. Щоб прибрати непроханого гостя з рідної землі і притягти його до відповідальності Волинська обласна рада 3 років тому звернулася до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. А екс-голова обласного законодавчого органу Ігор Палиця закликав Президента України Володимира Зеленського посадити «смотрящого» за грати. Попри очікування волинських політиків та журналістів, результат виявився прямо протилежним. Давня соратниця Юрія Панечка Оксана Грицюк отримала контроль над Волинським геокадастром, а згодом – і Службою автомобільних доріг у Волинській області.

Увесь час ставленицю Рава-Руського «смотрящого» у Волинській службі автомобільних доріг і у місцевому геокадастрі контролювала ще й «смотряща від смотрящого» Юрія Панечка – його рідна племінниця. Панечко Леся Володимирівна – донька Володимира Панечка, екс-директора Рава-Руського лісництва, яке ще один родич Панечків – Володимир Іващук намагався спалити після викриття поліцією прихованої у цьому ж лісгоспі криптоферми.

Подейкують, що викриті минулого місяця у контрабанді лісоматеріалів в особливо великих розмірах працівники філії Поліського офісу державного підприємства «Ліси України» також виконували волю усюдисущого Рава-Руського «смотрящого». У змові з експертами Рівненської торгово-промислової палати ділову деревину ховали у залізничних вагонах під шаром дров’яної і ешелонами незаконно вивозили до ЄС. За що і отримали підозри.

Майже рік тому за подібні оборудки з рівненськими лісоматеріалами підозру отримав колишній головний лісівник регіону, в якого виявили мільйони доларів і злитки золота. У передостанній день листопада підозри отримали чотири службовці лісогосподарства на Житомирщині. Керівник лісової філії разом з трьома підлеглими попалися Кіберполіції та Департаменту внутрішньої безпеки ДП «Ліси України» під час спроби незаконно збути близько десяти вантажівок несанкціоновано зрубаного лісу, що навіть не підлягав санітарній рубці. Попередні і повторні обшуки виявили внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також комп’ютер з якого здійснювали втручання у Єдину державну систему електронного обліку деревини. Правоохоронці встигли попередити замах на незаконне збагачення. З держпідприємства «Лісогосподарський Інноваційно-аналітичний центр», яке видало житомирським службовцям-перевертням лісорубний квиток, звільнено половину штату, включно з керівником. Наступна підозра правоохоронців, сподіваємося, буде вручена всюдисущому Рава-Руському «смотрящому» за карпатськими лісами, галицькими землями й волинськими дорогами.