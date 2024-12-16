Нардепи хочуть виключити Бойка з парламентського комітету

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Голова «Платформи за життя та мир» висловився проти перейменування міст, заборони мови й знесення пам’ятників

фото з відкритих джерел

Ярослав Юрчишин заявив, що Бойко «усім нагадав чиї інтереси він захищає насправді»

Парламентарі підготували проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив голови парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Юрій Бойко просто в черговий раз усім нагадав, де перебувають його господар і чиї інтереси він захищає насправді», – заявив Юрчишин.

За словами депутата, йому «прикро», що Бойко досі є членом комітету з прав людини, адже в ньому не може бути людина, «яка розпалює міжетнічну ворожнечу, підігруючи агресору».

Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

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