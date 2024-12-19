Україна просила у США ліцензії на виробництво Patriot

Президент каже, що за три роки війни Україна не отримали необхідну кількість систем ППО

Зеленський заявив, що США не заперечували передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів з проханням надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив глава нашої держави в інтерв’ю Le Parisien.

Як зазначив президент, у нинішній повномасштабній війні Росії проти України головну роль відіграє технологічність, тож партнери України повинні допомагати в цьому напрямку.

«Скільки разів я говорив – чесно вам скажу – зі Сполученими Штатами Америки, я дуже просив: дайте нам ліцензії на виробництво Patriot. І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали», – заявив він.

Зеленський пояснив, що цей запит був повʼязаний із необхідністю закрити небо України системами протиповітряної оборони – це зокрема потрібно і українським військовим, аби їм не треба було «думати над тим, що там з їхніми сім’ями, з дітьми».

«Скільки разів я просив закрити небо? І досі, за три роки війни, ми так і не отримали ту кількість систем, яка нам так потрібна», – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що розуміє аргументи про велику кількість замовлень і укладені заздалегідь контракти.

«І тоді я дуже просив: дайте нам ліцензії, ми будемо виробляти системи ППО і іншу зброю. Віддайте нам ліцензії і віддайте нам заморожені російські активи, ми будемо брати ці гроші і виробляти зброю. Поки що є те, що є», – підсумував він.

Зеленський дав інтерв’ю Le Parisien

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо сил, щоб відвоювати тимчасово окуповані Крим і Донбас. А тому треба розраховувати на дипломатичний тиск, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

До слова, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Як повідомлялося, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

Раніше херсонська влада звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти у створенні «захисного купола», який мав би вберегти людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників.