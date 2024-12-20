56 нардепів вимагають визнати всі кадрові конкурси за участю міжнародних експертів неконституційними

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Конституційний Суд України 20 грудня 2024 року отримав конституційне подання від 56 народних депутатів України

фото: Конституційний Суд України/Facebook

Понад 50 народних депутатів направили до Конституційного суду України подання

Конституційний суд отримав конституційне подання 56 народних депутатів. Вони просять перевірити на відповідність Основному Закону залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій з обрання посадовців органів влади в Україні. Про це повідомляє пресслужба КС.

Народні депутати зазначають, що «звернення з конституційним поданням обумовлено тим, що у процесі реформування державних органів України до формування ключових інституцій, зокрема антикорупційних, правоохоронних та судових органів, а також з здійснення контролю за їх діяльністю на системній основі почали залучатися міжнародні експерти».

56 нардепів вимагають визнати всі кадрові конкурси за участю міжнародних експертів неконституційними фото 1

Зокрема, в конституційному поданні оскаржуються окремі положення законів України: «Про Конституційний Суд України», «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищий антикорупційний суд України», «Про Рахункову палату», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів» та Митного кодексу України, а також в цілому законів України «Про внесення змін до Закону України», «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» та «Про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» та деяких інших законодавчих актів України.

З повним текстом подання можна ознайомитися за посиланням.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними норми, які обмежують право працівників на щорічну оплачувану відпустку під час воєнного стану.

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