Кабмін пропонує збільшити штафи за порушення комендантської години

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Під час комендантської години забороняється перебування у громадських місцях без перепусток

фото з відкритих джерел

Тепер документ про збільшення штафів за порушення комендантської години має розглянути Рада

Кабінет міністрів хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Він повідомив, що сьогодні уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

  • порушення комендантської години: перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);
  • порушення правил евакуації: в’їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов’язкова евакуація, без спеціальних дозволів. (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян.

Проте це ще не остаточне рішення, бо цей урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Ради.

Нагадаємо, комендантська година – це період у межах якого людям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. У більшості міст України обмеження діють в період між 00:00 до 05:00.

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