Міністерство оборони анонсувало кардинальну реформу ТЦК

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Іван Гаврилюк розповів про можливі зміни у роботі ТЦК

фото з відкритих джерел

Міноборони може створити нові структури для виконання заходів, що стосується мобілізації

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє «РБК-Україна».

«На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повністю реформування територіальних центрів комплектування, в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосується мобілізації військовозобов’язаних», – сказав Гаврилюк.

Нагадаємо, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонувала розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони планується відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми. За словами очільника відомства, міністерство має пропозиції, які буде обговорено Кабінетом міністрів, проведення реформ, щоб в майбутньому не було так званої «бусифікації», коли чоловіків примусово мобілізують до лав ЗСУ.

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