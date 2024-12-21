«Нафтогаз» шукає нового голову правління: стало відомо скільки коштують послуги рекрутерів

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Почати аукціон «Нафтогаз» планує 31 грудня

фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» готовий витратити на рекрутерів 4,5 млн грн

НАК «Нафтогаз України» започаткував процедуру пошуку заміни голови компанії. Для цього на сайті Prozorro вже опублікували тендер на пошук рекрутингової агенції, яка буде шукати кандидатів на посаду голови правління НАК.

Очікувана вартість такої послуги 4,5 млн грн.

Почати аукціон планують 31 грудня. 

«Нафтогаз» шукає нового голову правління: стало відомо скільки коштують послуги рекрутерів фото 1

«Нафтогаз» шукає нового голову правління: стало відомо скільки коштують послуги рекрутерів фото 2

Нагадаємо, на початку грудня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала виконуючим обов’язки голови правління компанії фінансового директора Романа Чумака.

Крім того, було ухвалено рішення про початок процедури відбору нового керівника «Нафтогазу», який планується завершити до кінця першого кварталу 2025 року.

 

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