Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство – президент

Зеленський та Стармер обговорили продовження співпраці країн

Сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили угоду про 100-річне партнерство між державами. Про це повідомив очільник України.

«Сьогодні обговорили продовження нашої співпраці. Серед головних тем – підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та саміт JEF в Естонії. Наша держава зацікавлена в розширенні співпраці з JEF та повноправному членстві в організації. Також поспілкувалися про угоду про 100-річне партнерство між нашими державами, робота над підготовкою якої триває», – заявив Зеленський.

Також президент подякував Британії за масштабну оборонну, політичну та економічну підтримку України.

Нагадаємо, що країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловився про відправку британських військ в Україну для допомоги в навчанні військовослужбовців ЗСУ.