У переддень Різдва Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм

Патріарх Варфоломій побажав українському народові сили, сміливості й Божого благословення

Сьогодні, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Варфоломію за духовну підтримку України та молитви за український народ. Також він привітав патріарха з прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком.

«Україна робить усе, щоб 2025-й зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого й тривалого миру», – сказав президент.

Президент відзначив кроки патріархату для зміцнення підтримки України серед світової релігійної спільноти та зусилля щодо здобуття державою духовної незалежності.

Також патріарх Варфоломій побажав українському народові сили, сміливості й Божого благословення та привітав із Різдвом Христовим.

Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський напередодні Різдва та Хануки зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.