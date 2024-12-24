Українські посадовці пояснили, чому в їхніх деклараціях досі є російські рублі

У числі декларантів валюти ворога – львівський митник, суддя, нардеп, проректор з дружиною-росіянкою

«Главком» проаналізував реєстр декларацій і виявив, що на банківських рахунках і у готівкових заощадженнях низки українських держслужбовців і посадовців присутні російські рублі. Серед любителів такої валюти – головний державний інспектор оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил львівської митниці Ігор Нагорнюк. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Вони вірять у російський рубль? Посадовці, які досі мають заощадження у валюті ворога (список)».

Держінспектор із 2021 року декларує 1,08 млн російських рублів. Гроші розміщені на рахунку Приватбанку.

У відповіді на запит «Главкома» начальник львівської митниці Андрій Кузнік повідомив: митник Нагорнюк дав пояснення, мовляв, 1,08 млн – це спадщина, яку він отримав від іноземця Костянтина Бабаєва. Відповідний запис про спадщину теж є у декларації посадовця. Однак, поклавши гроші на банківський рахунок, Нагорнюк з першого дня великої війни не може ними розпоряджатися через спеціальне рішення Нацбанку.

«Главком» зауважує, що російські рублі є в народного депутата від «Слуги народу», члена бюджетного комітету Романа Каптєлова. Правда, тут сума мізерна: у 2023 році політик вказав 5,1 тис. рублів на рахунку Приватбанку. До цього, наприклад, у 2020 році обранець тримав 61,3 тис. рублів.

У розмові з «Главкомом» Каптєлов пояснює що це за пляма у декларації: мова про давній віртуальний рахунок, відкритий у Приватбанку для оплати перегляду онлайн-кінотеатрів та придбання книг. Коли почалася велика війна, Нацбанк заблокував картку і звідти не можна було вивести кошти.

«Буквально минулого тижня Приватбанк надіслав на мою пошту сповіщення про те, що до кінця поточного року російські рублі, які зависли, будуть переведені у гривню та повернуті мені. У декларації за 2024 рік уже не буде заощаджень у російських рублях. До речі, це ж питання ставили мої виборці після відкриття електронних декларацій восени 2023 року. Сподіваюся, що доступно все пояснив», – зазначив нардеп-«слуга».

Має 400 тис. російських рублів і суддя Славутицького міського суду Київської області Наталя Бабич. Якщо вірити декларації, це проблемний актив. П’ять років тому, працюючи слідчою броварського відділу поліції, Бабич декларувала будинок на 68 «квадратів» і дві земельні ділянки площами 0,31 га і 6,5 га – все майно у Росії. У 2020 році з декларації Бабич зникло 6,5 га землі. Як виявилося, суддя продала ділянку росіянці Ірини Родіонової. Та її наче заплатила 400 тис. російських рублів, але ці кошти суддя показує як «неотриманий грошовий актив».

У декларації за 2023 рік першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Ільченка також є відомості про зберігання російських рублів у найбільшому банку РФ – «Сбербанк Росії». Туди кошти у розмірі 120 тис. рублів поклала дружина науковця Алла Ільченко.

До слова, дружина першого проректора – громадянка Росії.

Приблизно стільки ж російських рублів (125 тис.) задекларував і директор комунального підприємства «Іллінівське» Донецької області Сергій Вініченко. Це готівкові кошти, накопичені, щонайменше з 2018 року. У коментарі «Главкому» посадовець зазначив, що нині опікується питаннями фортифікацій, часто буває на лінії зіткнення, тому йому не до рублів.

«Рублі не витратив, бо не можу обміняти, вони лежать далеко. Те ж саме стосується майна у Криму (декларант має квартиру у Ялті, садовий будинок і земельну ділянку в Євпаторії, – «Главком») – не знаю, у якому воно стані, хто ним зараз користується. Як повернемо півострів, поїду туди», – сказав він.

Нагадаємо, що Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було заборонено здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. Однак українці ще мають можливість продати їх. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Вони вірять у російський рубль? Посадовці, які досі мають заощадження у валюті ворога (список)».