Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів трьох держав

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Зеленський висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами

фото: Офіс президента України

Президент України привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів трьох країн в Україні: Китаю – Ма Шенкуня, Саудівської Аравії – Мухаммада бін Абдулазіза бін Салеха Аль-Барака та Сербії – Андона Сапунджі. Про це він повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами

фото: Офіс президента України

Під час зустрічі з послом Китаю Володимир Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України та наголосив на тому, що важливо розвивати двосторонні відносини, зокрема в торгівлі.

Під час зустрічі з послом Китаю Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України та наголосив на тому, що важливо розвивати двосторонні відносини, зокрема в торгівлі

Під час зустрічі з послом Китаю Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України та наголосив на тому, що важливо розвивати двосторонні відносини, зокрема в торгівлі

фото: Офіс президента України

«До війни Україна та Китай мали великі обсяги торгівлі. Звичайно, ми хочемо, щоб це відновилося і щоб наші відносини були більш міцними в більшій кількості напрямів», – додав Президент.

Глава держави також розповів про участь Північної Кореї у війні проти України й зазначив, що наша держава розраховує на сильний голос Китаю. 

У розмові з послом Саудівської Аравії Зеленський подякував за енергетичну й гуманітарну підтримку та окремо відзначив роль цієї країни у звільненні військовополонених і поверненні депортованих Росією українських дітей

У розмові з послом Саудівської Аравії Зеленський подякував за енергетичну й гуманітарну підтримку та окремо відзначив роль цієї країни у звільненні військовополонених і поверненні депортованих Росією українських дітей

фото: Офіс президента України

У розмові з послом Саудівської Аравії глава держави подякував за енергетичну й гуманітарну підтримку та окремо відзначив роль цієї країни у звільненні військовополонених і поверненні депортованих Росією українських дітей.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

Під час розмови з послом Сербії президент подякував за фінансову та гуманітарну підтримку й відзначив важливість регулярного діалогу з Александром Вучичем.

Під час розмови з послом Сербії президент подякував за фінансову та гуманітарну підтримку й відзначив важливість регулярного діалогу з Александром Вучичем

Під час розмови з послом Сербії президент подякував за фінансову та гуманітарну підтримку й відзначив важливість регулярного діалогу з Александром Вучичем

фото: Офіс президента України

«Александр підтримав нас у справді важливій для нас меті – якнайшвидшому наближенні миру. Ми розраховуємо на продовження військової підтримки», – сказав глава держави.

Окремо Володимир Зеленський відзначив контакти між першими леді України та Сербії. За словами президента, це не лише приклад м’якої сили, а й конкретна увага до практичних гуманітарних питань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести країн в Україні: Фінляндії – Тар’ї Орвоккі Фернандес, Бразилії – Рафаеля де Мелло Відала, Ірландії – Джонатана Конлона, Чорногорії – Борянки Симічевич, Литви – Інги Станітє-Толочкєнє та Ісландії – Фрідріка Йонссона. Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, привітав послів із початком дипломатичної місії та висловив сподівання на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу з їхніми країнами.

10 листопада, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Туреччини Мустафи Левента Більгена, посла Чехії Радека Пеха, посла Люксембургу Рональда Дофінга, які розпочали свою роботу в Україні. Про це повідомляє Офіс президента.



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