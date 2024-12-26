Машков, Гусєва, Батирєв. Нацрада визнала відомих росіян загрозою національній безпеці

До переліку увійшли відомі актори, ведучі та журналісти

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла 17 відомих громадян Росії до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться на сайті регулятора.

Під обмеження потрапили популярні російські актори й акторки театру та кіно, режисери, продюсери, композитори, співаки, телеведучі, пропагандисти і так звані «воєнні кореспонденти». Усі вони, як засвідчили результати досліджених матеріалів і проведених моніторингів, ведуть публічну антиукраїнську пропагандистську діяльність, спрямовану проти національної безпеки та оборони нашої країни, її територіальної цілісності й суверенітету.

Отже, цього року Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, поповнився прізвищами таких російських публічних діячів:

Віктор Бабак – російський актор театру і кіно, режисер, продюсер, ветеран військової розвідки РФ;

Кирило Кузнєцов – російський актор театру і кіно;

Максим Громов – російський актор театру і кіно;

Олександр Панов – російський актор театру і кіно;

Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу;

Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу;

Сергій Векслер – заслужений артист рф, театральний режисер, викладач;

Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий;

Альона Яковлєва – заслужена артистка Росії (1999), народна артистка Росії;

Діана Козлова – головна редакторка пропагандистського медіа – інформаційної агенції URA.RU;

Володимир Геннадійович Соловйов – голова Союзу журналістів Росії (не ведучий каналу «Росія-1» Володимир Рудольфович Соловйов);

брати Запашні: Едгард – народний артист РФ, генеральний директор «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского». Генеральний продюсер та ведучий Всесвітнього фестивалю циркового мистецтва «Ідол»; Аскольд – художній керівник «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского», народний артист РФ. Член Громадської ради при Міністерстві культури РФ з 2016 року до теперішнього часу;

Сергій Кабайло – заслужений артист РФ, актор Нижегородського державного академічного театру драми ім. М. Горького.

Також серед нових імен, які з’явилися цього року в Переліку через свої висловлювання чи дії, такі відомі актори, як:

Володимир Машков – народний артист РФ, співголова «виборчого штабу» президента РФ Путіна. Публічно підтримав визнання самопроголошених терористичних об’єднань ДНР і ЛНР. З 2022 року Машков перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, Канади та Швейцарії за підтримку вторгнення РФ в Україну.

Катерина Гусєва – заслужена артистка РФ, підтримала вторгнення РФ в Україну та регулярно перебуває на тимчасово окупованому Донбасі з концертами й «гуманітарною» місією. Також відвідує російських військових у шпиталях. У 2024 році акторка стала довіреною особою кандидата в президенти РФ Путіна та неодноразово позитивно висловлювалася на його підтримку;

Анатолій Бородкін – російський пропагандист, «воєнний кореспондент» телеканалу «Звезда» міноборони РФ на окупованих територіях України.

Їхня участь у публічних пропагандистських заходах, що прославляють збройні формування держави-окупанта та виправдовують війну проти України, має значний вплив на громадську думку й використовується російською владою для популяризації ідеології «руського міра» та збройних формувань і спецслужб РФ, йдеться у заяві Національної ради України з питань телебачення.

До слова, російський актор Євгеній Шишов, відомий своєю відкритою підтримкою путінського режиму, загинув під час боїв у Курській області РФ.