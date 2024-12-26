Машков, Гусєва, Батирєв. Нацрада визнала відомих росіян загрозою національній безпеці

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Деякі з акторів відвідували тимчасово окуповані території України

колаж: glavcom.ua

До переліку увійшли відомі актори, ведучі та журналісти

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла 17 відомих громадян Росії до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться на сайті регулятора.

Під обмеження потрапили популярні російські актори й акторки театру та кіно, режисери, продюсери, композитори, співаки, телеведучі, пропагандисти і так звані «воєнні кореспонденти». Усі вони, як засвідчили результати досліджених матеріалів і проведених моніторингів, ведуть публічну антиукраїнську пропагандистську діяльність, спрямовану проти національної безпеки та оборони нашої країни, її територіальної цілісності й суверенітету.

Отже, цього року Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, поповнився прізвищами таких російських публічних діячів:

  • Віктор Бабак – російський актор театру і кіно, режисер, продюсер, ветеран військової розвідки РФ;
  • Кирило Кузнєцов – російський актор театру і кіно;
  • Максим Громов – російський актор театру і кіно;
  • Олександр Панов – російський актор театру і кіно;
  • Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу;
  • Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу;
  • Сергій Векслер – заслужений артист рф, театральний режисер, викладач;
  • Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий;
  • Альона Яковлєва – заслужена артистка Росії (1999), народна артистка Росії;
  • Діана Козлова – головна редакторка пропагандистського медіа – інформаційної агенції URA.RU;
  • Володимир Геннадійович Соловйов – голова Союзу журналістів Росії (не ведучий каналу «Росія-1» Володимир Рудольфович Соловйов);
  • брати Запашні: Едгард – народний артист РФ, генеральний директор «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского». Генеральний продюсер та ведучий Всесвітнього фестивалю циркового мистецтва «Ідол»; Аскольд – художній керівник «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского», народний артист РФ. Член Громадської ради при Міністерстві культури РФ з 2016 року до теперішнього часу;
  • Сергій Кабайло – заслужений артист РФ, актор Нижегородського державного академічного театру драми ім. М. Горького.

Також серед нових імен, які з’явилися цього року в Переліку через свої висловлювання чи дії, такі відомі актори, як:

  • Володимир Машков – народний артист РФ, співголова «виборчого штабу» президента РФ Путіна. Публічно підтримав визнання самопроголошених терористичних об’єднань ДНР і ЛНР. З 2022 року Машков перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, Канади та Швейцарії за підтримку вторгнення РФ в Україну.
  • Катерина Гусєва – заслужена артистка РФ, підтримала вторгнення РФ в Україну та регулярно перебуває на тимчасово окупованому Донбасі з концертами й «гуманітарною» місією. Також відвідує російських військових у шпиталях. У 2024 році акторка стала довіреною особою кандидата в президенти РФ Путіна та неодноразово позитивно висловлювалася на його підтримку;
  • Анатолій Бородкін – російський пропагандист, «воєнний кореспондент» телеканалу «Звезда» міноборони РФ на окупованих територіях України.

Їхня участь у публічних пропагандистських заходах, що прославляють збройні формування держави-окупанта та виправдовують війну проти України, має значний вплив на громадську думку й використовується російською владою для популяризації ідеології «руського міра» та збройних формувань і спецслужб РФ, йдеться у заяві Національної ради України з питань телебачення.

До слова, російський актор Євгеній Шишов, відомий своєю відкритою підтримкою путінського режиму, загинув під час боїв у Курській області РФ. 

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