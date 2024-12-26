Опозиційна депутатка заявила, що ТЦК працюватимуть за кордоном

Раніше речник Міноборони заявляв, що військкомати за кордоном не працюватимуть

Міністерство оборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть працювати і за кордоном. Таке припущення висловила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна.

«Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – «Главком»). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?» – зазначила вона.

Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків. «Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та «ходять під бронею», – зазначила вона.

Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.

Імовірно, ТЦК працюватимуть і за кордоном, — припускає опозиційна нардепка від “Євросолідарності” Ніна Южаніна «Я не виключаю, що це питання вже обговорюється на консультаціях і зустрічах у посольствах та консульствах», – заявила вона. pic.twitter.com/YOF852sOWq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 26, 2024

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Так звана «бусифікація» поступово відходить у минуле.

Раніше нардеп, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що ідея розформування ТЦК є непродуманою та такою, що шкодить національній безпеці України.

Зазначимо, уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

За словами, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо вдасться розв’язати питання з бронюванням.

Зазначалося, що інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції. Так, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону.

До слова, Київ виступає на підтримку того, щоб держави-члени Євросоюзу скоротили допомогу українським біженцям як передумова для їхнього повернення на батьківщину.